Mosca, Aleksey Navalny fermato in aeroporto al controllo passaporti

Una volta arrivato al controllo passaporti, gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo e la moglie lo ha baciato in segno di saluto. L'avvocato non ha potuto andare con lui.

L'arrivo: "E' casa mia, non ho paura" - Una volta atterrato all'aeroporto di Sheremetyevo, Navalny ha detto ai giornalisti che lo attendevano nel terminal D: "Io sono qui e vi posso assicurare di essere felice, questa è casa mia. Tutti mi chiedono: hai paura? No, non ho paura. Passo la dogana con animo tranquillo, poi andrò a casa perché so che ho ragione ed esorto anche voi a non avere paura".

Bloccato al controllo passaporti - Ma pochi minuti dopo aver detto queste parole, l'oppositore è stato bloccato dagli agenti. In una nota del Servizio penitenziario federale si legge che Navalny, "condannato alla sospensione condizionale della pena, è stato inserito nella lista dei ricercati il 29 dicembre 2020 per molteplici violazioni del periodo di prova".

Molti arresti tra i sostenitori di Navalny - Tra i molti sostenitori che hanno atteso l'arrivo di Navalny, 37 persone sono state arrestate. Si trovavano nell'aeroporto di Vnukovo, dove era previsto l'atterraggio del suo aereo prima che il volo venisse deviato in un altro scalo della capitale russa, Sheremetyevo.