Navalny in condizioni critiche, l'entourage: "Possibile avvelenamento"

"Abbiamo capito che era qualcosa di grave perché settimana scorsa è stata chiamata un'ambulanza in carcere. Da allora non ci sono stati aggiornamenti"

Lo ha detto al Guardian Ruslan Shaveddinov , vicino all'oppositore di Putin , che venerdì notte ha avvertito un forte dolore allo stomaco. "Abbiamo capito che era qualcosa di molto grave perché è stata chiamata un'ambulanza", ha spiegato, aggiungendo che le autorità carcerarie si sono rifiutate di far ricoverare Navalny in ospedale. L'entourage del blogger ritiene che sia stato avvelenato e Shaveddinov chiarisce: "Pensiamo che lo stiano gradualmente uccidendo con un veleno ad azione lenta attraverso il cibo".

Nessun aggiornamento da giorni Shaveddinov ha riferito che la scorsa settimana è stata chiamata un'ambulanza nella colonia penale di massima sicurezza IK-6 a Melekhovo, a 250 km da Mosca, dove Navalny è detenuto. E da quel momento non ci sono stati aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, perché "le autorità penitenziarie stanno facendo tutto il possibile per isolarlo", ha aggiunto l'alleato del 46enne oppositore russo, che deve scontare 11 anni di carcere per frode e oltraggio alla corte: accuse che secondo gruppi di difesa dei diritti umani sono state inventate per metterlo a tacere.

Il precedente avvelenamento col novichok Quanto all'ipotesi di avvelenamento, Shaveddinov ha ricordato che Navalny era stato già vittima del novichok, un agente nervino di fabbricazione sovietica, durante un viaggio in Siberia nel 2020, per cui erano state necessarie delle cure in Germania. "Potrebbe sembrare paranoia, ma dopo il novichok, sembra del tutto plausibile. Ha perso 8 kg in due settimane, questo non era mai successo prima e i medici non gli dicono perché soffre cosi' tanto", ha aggiunto il suo alleato.