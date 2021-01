Russia, il giorno della protesta per Navalny: manifestazioni e arresti

In Russia è il giorno della protesta contro l'arresto dell'oppositore Aleksej Navalny . Alta tensione a Mosca, con la polizia che ha iniziato a fermare i manifestanti ancora prima dell'inizio ufficiale delle proteste. Secondo la testata online Meduza, oltre 20 persone sono state fermate nei pressi di Piazza Pushkin. Gli agenti trattengono chi ha in mano cartelli con slogan pro-opposizione come "Libertà per i prigionieri politici".

Fermati anche ragazzini In centro a Mosca la polizia sta effettuando un gran numero di fermi, anche con metodi duri. Un giornalista dell'agenzia Ansa sul posto è stato testimone del fermo di un ragazzino di circa 12 anni. I manifestanti urlano alla polizia "Fascisti, fascisti". Fermata anche la dissidente Liubov Sobol, una delle

più strette collaboratrici di Navalny. Sobol era stata fermata anche giovedì e multata per 250mila rubli (circa 2.750 euro) da un tribunale di Mosca.

A Mosca in piazza la moglie di Navalny La Bbc riporta che la moglie di Navalny, Yulia, che è rientrata dalla Germania domenica con il marito, si unirà alla manifestazione a Mosca "per me stessa, per lui, per i nostri figli, per i valori e le idee che condividiamo". Le proteste sono iniziate da ore in Russia e hanno preso l'avvio nel Far East russo e in Siberia nonostante le temperature vicine a 50 gradi sotto lo zero e il divieto di assembramenti legato all'emergenza Covid-19. Secondo i media locali e le ong si contano già almeno 369 arresti.