Myanmar, esplode edificio in cui erano conservati esplosivi: almeno 45 morti e 70 feriti
Le cifre esatte sono ancora da stabilire, soprattutto per quanto riguarda i feriti che potrebbero essere molti di più. Tra le vittime sei bambini
© Afp
È di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar il bilancio di un'esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kaungtup, nel comune di Namhkam, nel nordest del Paese. L'area, situata circa 3 chilometri a sud del confine cinese, è sotto il controllo dell'Esercito di Liberazione Nazionale Ta'ang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
Le vittime potrebbero essere molte di più
Un soccorritore accorso sul luogo dell'esplosione ha riferito ad Associated Press che fino alla serata di domenica erano stati recuperati 46 corpi, fra cui quelli di sei bambini. Ha aggiunto che i corpi sono stati portati via per la cremazione. Il soccorritore, che ha parlato in forma anonima per motivi di sicurezza, ha riferito che 74 feriti sono stati trasportati nell'ospedale della township e che le operazioni di soccorso stanno continuando. Un altro soccorritore a Namhkam, che ha parlato anche lui in forma anonima, ha riferito che circa 40 persone sono rimaste uccise e che più di 100 case vicino al luogo dell'esplosione sono state danneggiate. Alcuni media birmani, fra cui l'agenzia di stampa online Shwe Phee Myay dello Stato Shan, hanno riportato un bilancio dei morti più alto, compreso fra 50 e 55. Hanno pubblicato foto e video che mostrano il fumo dell'esplosione, gli edifici danneggiati e le macerie lasciate dall'esplosione.
Indagini in corso
L'Esercito di Liberazione Nazionale Ta'ang (Tnla) ha dichiarato in un comunicato pubblicato sul proprio canale Telegram che della gelignite, nota anche come gelatina esplosiva, era stata immagazzinata dal dipartimento economico del gruppo per essere utilizzata nei siti minerari e nelle cave di pietra e che è in corso un'indagine sulle cause dell'esplosione. La gelignite è ampiamente utilizzata nell'estrazione mineraria e per far saltare in aria le rocce, ma può diventare altamente instabile per il tempo e se conservata in modo inadeguato.
La situazione in Myanmar
L'Esercito di Liberazione Nazionale Ta'ang (Tnla) è membro della Three Brotherhood Alliance, una coalizione nata nel 2019 di tre potenti gruppi armati di minoranze etniche, e controlla l'area di Namhkam da quando l'alleanza e i suoi alleati hanno lanciato una grande offensiva contro l'esercito nel nord-est del Myanmar alla fine del 2023. I membri dell'alleanza e altri gruppi armati etnici lottano da tempo per una maggiore autonomia. Il Tnla ha firmato un cessate il fuoco con l'esercito del Myanmar a seguito dei colloqui mediati dalla Cina nell'ottobre dello scorso anno, ma le relazioni rimangono tese. Il Myanmar è in subbuglio da quando il 1° febbraio 2021 l'esercito ha preso il potere con un golpe sottraendolo al governo eletto di Aung San Suu Kyi, scatenando una diffusa opposizione popolare. Dopo che le manifestazioni pacifiche sono state represse con la forza, molti oppositori del regime militare hanno preso le armi e gran parte del Paese è ora coinvolta nel conflitto.