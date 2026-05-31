Myanmar, esplode edificio in cui erano conservati esplosivi: almeno 45 morti e 70 feriti

Un soccorritore accorso sul luogo dell'esplosione ha riferito ad Associated Press che fino alla serata di domenica erano stati recuperati 46 corpi, fra cui quelli di sei bambini. Ha aggiunto che i corpi sono stati portati via per la cremazione. Il soccorritore, che ha parlato in forma anonima per motivi di sicurezza, ha riferito che 74 feriti sono stati trasportati nell'ospedale della township e che le operazioni di soccorso stanno continuando. Un altro soccorritore a Namhkam, che ha parlato anche lui in forma anonima, ha riferito che circa 40 persone sono rimaste uccise e che più di 100 case vicino al luogo dell'esplosione sono state danneggiate. Alcuni media birmani, fra cui l'agenzia di stampa online Shwe Phee Myay dello Stato Shan, hanno riportato un bilancio dei morti più alto, compreso fra 50 e 55. Hanno pubblicato foto e video che mostrano il fumo dell'esplosione, gli edifici danneggiati e le macerie lasciate dall'esplosione.