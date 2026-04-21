Giappone, esplode carro armato durante esercitazione: morti tre soldati

Tre militari dell'esercito giapponese sono morti in un incidente avvenuto durante un'esercitazione nella prefettura di Oita. Lo ha reso noto la prima ministra del Giappone Sanae Takaichi. I tre militari erano a bordo di un carro armato quando un colpo è esploso all'interno della canna. Un quarto militare è rimasto ferito. È in corso un'indagine per chiarire le cause dell'accaduto. "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime", scrive su X la premier giapponese, assicurando che "il governo si impegnerà a indagare sulle cause dell'incidente e ad attuare rigorosamente le misure di sicurezza necessarie".