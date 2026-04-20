Giappone scossa di terremoto di magnitudo 7.4, allerta tsunami

Mentre il Primo Ministro Sanae Takaichi ha dichiarato che il governo ha istituito una task force d'emergenza e ha esortato i cittadini delle aree colpite a evacuare in sicurezza, l'agenzia meteorologica ha subito informato la popolazione, pubblicando una cartina dove sono evidenziate le aree maggiormente a rischio. Con la "X" si indica l'epicentro del terremoto, mentre nelle zone evidenziate con il colore giallo c'è una allerta media, con onde che possono arrivare fino a un metro di altezza, qui è consigliato allontanarsi dalla costa e, dato il rischio di forte risacca, è da evitare l'entrata in acqua fino ad allerta terminata. Mentre, per le regioni evidenziate in rosso il rischio è di onde alte fino a tre metri. Qui, avvisa la Jma, vanno evacuate immediatamente le aree della costa ed è molto più sicuro rifugiarsi ai piani alti dei palazzi, perché la probabilità che uno tsunami colpisca l'area è molto elevato.