Mondo
SECONDA SCOSSA IN POCHI GIORNI

Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone, allerta tsunami

Colpito il Nord del Paese, onde fino a un metro

12 Dic 2025 - 05:48
© Ansa

© Ansa

Un violento terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Aomori alle ore 11:44 locali (3:44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami con onde alte fino a un metro, misurando poi l'intensità della scossa in 4 sulla scala nipponica massima di 7 livelli. Il sisma odierno segue quello di martedì scorso di magnitudo 7.6.

giappone
terremoto