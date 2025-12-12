Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone, allerta tsunami

Un violento terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Aomori alle ore 11:44 locali (3:44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami con onde alte fino a un metro, misurando poi l'intensità della scossa in 4 sulla scala nipponica massima di 7 livelli. Il sisma odierno segue quello di martedì scorso di magnitudo 7.6.