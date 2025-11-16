Giappone, nuova eruzione del vulcano Sakurajima: allerta a livello 3

© IPA
Il vulcano Sakurajima, nella prefettura giapponese di Kagoshima, ha registrato una nuova attività eruttiva che ha generato una colonna di cenere e fumo alta fino a 4.400 metri secondo le stime dell'agenzia meteorologica nazionale, riportate dai media locali. L’evento, partito dal cratere Minamidake intorno alle 00:57 ora locale, è proseguito anche dopo la fase iniziale.
Le autorità hanno emesso una previsione di ricaduta di cenere su alcune aree della prefettura, mentre il livello di allerta resta fissato a 3 su una scala di 5, con limitazioni all’accesso alla zona vulcanica. Non si registrano feriti né danni strutturali. Nell’attuale sequenza eruttiva sono state osservate proiezioni di rocce vulcaniche, ma non risultano flussi piroclastici. Secondo l’osservatorio meteorologico locale, è la prima eruzione esplosiva di questo tipo dal 18 ottobre dello scorso anno.