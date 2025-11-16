Giappone, nuova eruzione del vulcano Sakurajima: allerta a livello 3

Il vulcano Sakurajima, nella prefettura giapponese di Kagoshima, ha registrato una nuova attività eruttiva che ha generato una colonna di cenere e fumo alta fino a 4.400 metri secondo le stime dell'agenzia meteorologica nazionale, riportate dai media locali. L’evento, partito dal cratere Minamidake intorno alle 00:57 ora locale, è proseguito anche dopo la fase iniziale.