Giappone, sisma a 80 chilometri dalla costa settentrionale: allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 chilometri a largo del Giappone, con epicentro a una profondità di 50 chilometri. Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha diramato un'allerta tsunami. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese, si prevede che uno tsunami raggiungerà la costa centrale del Pacifico di Hokkaido, la costa pacifica della prefettura di Aomori e la prefettura di Iwate con onde alte 3 metri. Lo riporta l'agenzia Kyodo.