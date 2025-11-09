Terremoto di magnitudo 6.7 al largo del Giappone

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il Giappone, davanti alle coste di Honshu. ll sisma si è verificato intorno alle 17:03 locali (in Italia 9.03) nelle acque al largo di Iwate. L'Agenzia meteorologica giapponese ha revocato l'allerta tsunami circa tre ore dopo averla diramata, precisando però che l'area resta a rischio di forti terremoti per circa una settimana, soprattutto nei prossimi due o tre giorni. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o danni, né segnalazioni di anomalie nelle due centrali nucleari della zona.