Taiwan, Giappone avverte connazionali "a fare attenzione in Cina"

Il Giappone ha avvertito i connazionali in Cina, nel mezzo della disputa tra i due Paesi nata dai commenti della premier nipponica Sanae Takaichi su Taiwan, di fare attenzione all'ambiente circostante e di evitare i grandi assembramenti. La decisione, seguita all'invito di Pechino ai suoi cittadini di non recarsi nel Sol Levante, sollecita a "prestate attenzione all'ambiente circostante e a evitate il più possibile i luoghi dove si radunano grandi folle o che potrebbero essere identificati come frequentati da molti giapponesi", ha ammonito l'ambasciata giapponese in Cina in una nota sul suo sito web e inviata ai connazionali residenti.