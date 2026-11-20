La retromarcia di Musk: "Non sono Maga, sciocco spendere 500 milioni per i Repubblicani alle midterm"
Il patron di Tesla e SpaceX prende le distanze dal movimento legato al presidente Donald Trump, di cui era stato anche in amministrazione
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Una clamorosa retromarcia. Anzi, forse una vera e propria inversione a U, piuttosto insolita per chi nella vita progetta auto e manda in orbita razzi spaziali. Eppure Elon Musk, un tempo fidatissimo alfiere (anzi, Doge) del presidente Dondal Trump ha cambiato idea. Il patron, tra le altre di Tesla e SpaceX, ha infatti dichiarato si sentirsi "piuttosto sciocco" per aver speso oltre 400 milioni di dollari a sostegno dei Repubblicani nelle recenti elezioni di metà mandato del 2026. Musk ha riconosciuto che il suo investimento ha prodotto risultati limitati.
I soldi non fanno la felicità
Intervenendo ieri al DealBook Summit organizzato dal quotidiano New York Times, l'imprenditore ha affermato che, se potesse tornare indietro, spenderebbe meno, osservando come il voto dimostri che le elezioni statunitensi non dipendano soltanto dal denaro. Dopo la netta vittoria dei Democratici, che ha consegnato al partito ampie maggioranze in entrambe le Camere del Congresso, Musk ha inoltre sostenuto che un equilibrio nella distribuzione del potere politico potrebbe essere positivo per il Paese. Anche questo un dietrofront a dir poco particolare.
"Non sono Maga"
L'imprenditore ha infatti preso le distanze dal movimento Maga tanto caro al presidente Trump con parole destinate a far discutere: "Non sono Maga - ha detto - Se questo significa una sorta di adesione acritica a un insieme di politiche del Partito Repubblicano, allora di certo non è il mio caso". Ha anche espresso fiducia nella governatrice eletta democratica del Texas, Gina Hinojosa, affermando che, sulla base delle informazioni in suo possesso, lo Stato "sarà in buone mani". Eppure Musk aveva avuto un ruolo di primo piano nel sostenere Donald Trump e i Repubblicani alle elezioni del 2024, ottenendo successivamente la guida del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), incaricato di ridurre la spesa pubblica.
I primi contrasti
L'imprenditore aveva però lasciato l'amministrazione dopo alcuni mesi a causa di contrasti con altri funzionari, culminati in un duro scontro con lo stesso Trump che però nei mesi scorsi pare(va) essersi parzialmente ricomposto. Diversi esponenti del Partito Democratico hanno già annunciato di voler indagare sul suo ruolo di Musk nella politica statunitense e sui suoi rapporti con l'amministrazione Trump una volta assunto il controllo del Congresso a gennaio.
"Resta un amico"
Nonostante tutto, interpellato sulla questione, il presidente Trump ha detto di considerare Elon Musk "un amico". Incalzato dall'emittente Nbc sulle dichiarazioni di Musk, il tycoon ha dichiarato: "Per me Maga significa qualcosa di molto specifico e, quando le persone se ne allontanano, non fanno molta strada. Elon ha ottime intenzioni. Voglio dire, è stato con me per tutto il tempo. Ha viaggiato insieme a me". Sempre nella stessa direzione, fino alla retromarcia.