L'imprenditore ha infatti preso le distanze dal movimento Maga tanto caro al presidente Trump con parole destinate a far discutere: "Non sono Maga - ha detto - Se questo significa una sorta di adesione acritica a un insieme di politiche del Partito Repubblicano, allora di certo non è il mio caso". Ha anche espresso fiducia nella governatrice eletta democratica del Texas, Gina Hinojosa, affermando che, sulla base delle informazioni in suo possesso, lo Stato "sarà in buone mani". Eppure Musk aveva avuto un ruolo di primo piano nel sostenere Donald Trump e i Repubblicani alle elezioni del 2024, ottenendo successivamente la guida del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), incaricato di ridurre la spesa pubblica.