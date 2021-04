Mosca espelle diplomatico italiano, Farnesina: atto ingiusto

Tgcom24

Il Cremlino ha espulso l'Addetto navale aggiunto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca dopo le misure prese da Roma contro i due militari dell'ambasciata russa in Italia, accusati di aver comprato documenti classificati dal capitano di fregata Walter Biot. "Consideriamo la decisione infondata e ingiusta perché in ritorsione ad una legittima misura presa dalle Autorità italiane a difesa della propria sicurezza", si legge in una nota del ministero degli Esteri.