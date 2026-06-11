Mondiali, in Francia arriva il coprifuoco anti-maranza: 16enni a casa dopo le 22

Le città messe a ferro e fuoco dopo una partita dei Mondiali è una scena che le amministrazioni comunali in Francia non intendono rivedere. Per questo motivo, Tolosa ha disposto un coprifuoco "anti maranza" valido per tutti i minori di 16 anni non accompagnati. Sarà attivato a piacere proprio dall'amministrazione in occasione delle cosiddette "partite sensibili", quelle insomma più sentite dalla popolazione locale e che portano il maggiore rischio di disordini. Lo ha dichiarato il sindaco Jean-Luc Moudenc, rappresentante della destra. La restrizione si applicherà dalle 22 alle 5 del mattino seguente.