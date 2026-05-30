Psg campione d'Europa, scontri tra tifosi e polizia a Parigi: 140 fermi | Incendiati veicoli e cassonetti, negozi saccheggiati
Un poliziotto è rimasto ferito. Cariche per disperdere i tifosi nella zona della Bastiglia
Tensione nelle strade di Parigi durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Decine di veicoli e cassonetti sono stati dati alle fiamme, migliaia i fuochi d'artificio esplosi, diversi i negozi saccheggiati. Un poliziotto, secondo la tv TF1, è rimasto ferito. Almeno 140 i fermi.
Violenti scontri nella zona della Bastiglia
Diversi negozi sono stati saccheggiati dopo che la polizia ha effettuato cariche per disperdere i tifosi che stavano diventando incontrollabili alla Bastiglia, nella zona del maxischermo allestito per i tifosi vicino al Parco dei Principi e nei pressi degli Champs-Elysées. In questa zona, gli scontri più violenti, con tifosi che hanno eretto barricate con biciclette e monopattini.