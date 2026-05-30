Psg campione d'Europa, scontri tra tifosi e polizia a Parigi: 140 fermi | Incendiati veicoli e cassonetti, negozi saccheggiati

Diversi negozi sono stati saccheggiati dopo che la polizia ha effettuato cariche per disperdere i tifosi che stavano diventando incontrollabili alla Bastiglia, nella zona del maxischermo allestito per i tifosi vicino al Parco dei Principi e nei pressi degli Champs-Elysées. In questa zona, gli scontri più violenti, con tifosi che hanno eretto barricate con biciclette e monopattini.