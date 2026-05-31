Parigi, incidenti per festa Champions: un morto e un ferito grave

Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, la notte di festeggiamenti a Parigi è degenerata in violenti scontri tra tifosi e forze dell'ordine, in particolare sugli Champs-Élysées e nei pressi dello stadio del club, il Parc des Princes. Secondo quanto riferito dalla Procura di Parigi, il bilancio degli incidenti è di un morto e un ferito grave. Le autorità hanno precisato che la persona deceduta è un uomo che si trovava in moto e che si sarebbe schiantato contro alcuni blocchi di cemento su una bretella di uscita del Périphérique de Paris, all’altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parc des Princes. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata.