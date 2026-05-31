Parigi, incidenti per festa Champions: un morto e un ferito grave

Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, la notte di festeggiamenti a Parigi è degenerata in violenti scontri tra tifosi e forze dell'ordine, in particolare sugli Champs-Élysées e nei pressi dello stadio del club, il Parc des Princes. Secondo quanto riferito dalla Procura di Parigi, il bilancio degli incidenti è di un morto e un ferito grave. Le autorità hanno precisato che la persona deceduta è un uomo che si trovava in moto e che si sarebbe schiantato contro alcuni blocchi di cemento su una bretella di uscita del Périphérique de Paris, all’altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parc des Princes. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata.
Le celebrazioni per il trionfo europeo del Paris Saint-Germain, attese come un momento storico per la città, sono segnate da episodi di disordine e violenza che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine. Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica degli scontri e degli incidenti per chiarire eventuali responsabilità.
Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione durante la notte dei festeggiamenti a Parigi per la vittoria in Champions del PSG. Lo ha detto in un punto stampa Laurent Nunez, ministro dell'Interno francese, denunciando "un aumento del fuoco di lanciarazzi contro le forze dell'ordine". "Abbiamo avuto alcuni raduni in un clima di festa ovunque sul territorio nazionale - ha detto il ministro - la situazione è rimasta globalmente sotto controllo nonostante qualche eccesso, regolarmente sedato dalle forze dell'ordine".