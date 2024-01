Giappone, la reginetta eletta miss è nata in Ucraina: è polemica

La vittoria della giovane non è piaciuta agli utenti social: "Dov'è la giapponesità?"; "Se fosse nata russa, non avrebbe vinto"

Mentre alcuni hanno definito la sua vittoria un "segno dei tempi", altri hanno detto che non assomiglia affatto a una Miss Giappone.

La modella di 26 anni Carolina Shiino è stata incoronata Miss Giappone , ma la sua vittoria sta suscitando polemiche. Infatti, la reginetta è nata in Ucraina e non ha nessuno dei due genitori giapponesi, anche se è cresciuta nel Paese del Sol Levante dall'età di cinque anni e ha ottenuto la nazionalità nipponica di recente.

"Essere riconosciuta come giapponese in questa competizione mi riempie di gratitudine", ha detto la modella 26enne dopo l'incoronazione, come riporta la Bbc.

I commenti Ecco alcuni dei commenti in merito apparsi su Twitter: "Capisco che è bella, ma questa è 'Miss Giappone'. Dov'è la giapponesità?"; "Se fosse nata russa, non avrebbe vinto. Che giorno triste per il Giappone".

L'organizzatrice del concorso: "È più giapponese di noi" "Parla e scrive in un bel giapponese. Lei è più giapponese di noi", ha commentato Ai Wada, organizzatrice del concorso, parlando con la Bbc.

