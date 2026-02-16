Minnesota, Fbi si rifiuta di consegnare prove sull’uccisione di Alex Pretti

Il Bureau of Criminal Apprehesion (Bca), principale agenzia investigativa del Minnesota, ha annunciato che il governo federale ha formalmente rifiutato di consegnare prove e informazioni sull’uccisione di Alex Pretti. Secondo l’agenzia statale, il rifiuto del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di collaborare è "preoccupante e senza precedenti". Il Bca ha riferito che l’FBI avrebbe trattenuto documentazione anche su altri casi sensibili, tra cui la morte di Renee Good per mano di agenti federali e la sparatoria che il mese scorso ha coinvolto un cittadino venezuelano.