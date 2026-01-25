Uomo ucciso dall'Ice a Minneapolis, un nuovo video mette in dubbio la versione dei funzionari federali

Un nuovo video documenta gli ultimi istanti di Alex Pretti, 37 anni, mentre riprende con lo smartphone l’operato degli agenti Ice a Minneapolis. Secondo la versione dei funzionari federali, Pretti si sarebbe avvicinato agli agenti della Border Patrol con una pistola e l'intento di "massacrarli". Le nuove immagini invece mostrano invece Pretti che si frappone tra una donna e un agente che le sta spruzzando spray al peperoncino. Altri agenti spruzzano quindi lo stesso spray anche contro Pretti, che tiene un telefono in una mano e nulla nell'altra, e lo atterrano. La sua arma sarebbe stata trovata solo dopo che era stato immobilizzato sul marciapiede.