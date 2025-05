Gaffe del ministro australiano Bowen: mangia un piatto di gnocchi durante la Messa

I testimoni riferiscono che il ministro sia arrivato in ritardo alla Messa, iniziata alle 11 in un tendone del parco, e si sia seduto nel posto a lui assegnato in prima fila. Una volta comodo, Bowen ha iniziato subito a gustare il suo piatto di gnocchi, in coincidenza con la celebrazione eucaristica. Un qualcosa di tragicomico a ben pensarci. Il suo pranzo è così durato fino al termine della funzione. Il prete Anthony Fregolent è stato così colpito dalla scena, che ha voluto ricordare ai propri fedeli, al termine del Servizio, di non emulare il comportamento del ministro.