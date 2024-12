Javier Milei: "Il socialismo è un cancro che impoverisce"

All'inizio dell'intervista, facendo riferimento anche a Donald Trump, Javier Milei spiega: "Noi stiamo cambiando la visione del mondo, è terminata questa peste socialista woke. Anzi, è peggio di una peste, è un cancro. Perché il socialismo, in ogni momento, è un fenomeno che impoverisce all'alimentato dall'odio, dal risentimento e nessuna cosa buona ci può essere". E precisa: "Per esempio l'Argentina, durante 100 anni, ha applicato questa politica nefasta e dall'essere un Paese molto ricco siamo passati a essere un Paese medio-basso. Adesso stiamo migliorando la situazione". Riguardo ad altri leader mondiali, Milei confessa: "Io penso che sostanzialmente ci sia un insieme di leader che dà una nuova ventata nel mondo: Trump nel nord, Bukele nel centro-America, Meloni in Italia e ovviamente Israele". "I nostri nemici sono le idee socialiste, è la sinistra", conclude il presidente argentino.