Migranti, von der Leyen: "Grazie Grecia, l'Europa resterà unita"

L 'Unione europea risponde con durezza alla Turchia dopo gli avvertimenti di Ankara sui migranti siriani che premono alle frontiere con la Grecia e la presidente Ursula von der Leyen dichiara: "Chi cerca di mettere alla prova l'unità dell'Europa resterà deluso. Manterremo la linea e la nostra unità prevarrà. E' tempo per un'azione concertata a sangue freddo. Grazie alla Grecia per essere stata il nostro scudo".

"La Turchia non è un nemico e le persone non sono mezzi per raggiungere un obiettivo", continua la von der Leyen, in conferenza stampa alla frontiera greco-turca, dove è arrivata in compagnia dei presidenti delle altre istituzioni europee e del premier greco Kyriakos Mitsotakis.