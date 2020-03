Grecia, la guardia costiera respinge i migranti a bastonate | La denuncia delle autorità turche: "Sparati alcuni colpi"

La Turchia ha accusato la guardia costiera greca di aver compiuto una serie di manovre in mare per tentare di "affondare" un gommone di migranti diretto verso le isole greche al largo della costa turca di Bodrum, da cui era partito. Secondo le autorità turche, che hanno diffuso un video dell'accaduto, sarebbero anche stati sparati alcuni colpi di avvertimento e usati bastoni per allontanare il natante. I migranti sarebbero poi stati soccorsi dalla guardia costiera turca.

Le autorità di Atene hanno deciso un rafforzamento dei controlli alle frontiere marittime e terrestri dopo che Ankara ha deciso di lasciar passare i migranti che intendano recarsi nell'Ue. Ciò, tuttavia, non si sta rivelando sufficiente a fronteggiare l'emergenza: gli arrivi sulle isole si moltiplicano - almeno un migliaio negli ultimi due giorni, secondo fonti locali - e anche alle frontiere terrestri con Grecia e Bulgaria continuano ad accalcarsi in condizioni disperate migliaia di persone: almeno 13mila, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, 130mila per la Turchia.

Le autorità di Atene, inoltre, avrebbero arrestato quasi 200 persone accusate di aver attraversato il confine con la Turchia senza autorizzazione. Le prime condanne sono arrivate nelle ultime ore: quattro anni di carcere più una multa da 10mila euro. Oggi I vertici Ue saranno in visita al confine di terra tra Grecia e Turchia per una verifica col premier greco Mitsotakis.

L'Austria: "Dalla Turchia un attacco all'Europa" - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz parla di "un attacco della Turchia contro l'Europa" commentando la decisione di Ankara di lasciar passare i migranti verso l'Ue come ritorsion.