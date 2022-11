Migranti, da Lagos a Gran Canaria aggrappati per 11 giorni al timone di una petroliera: salvati ed espulsi

I tre sono stati portati in ospedale. Non è ancora chiaro se abbiano trascorso l'intero viaggio aggrappati al timone della grande nave: l'Althini II, battente bandiera maltese, è arrivata a Las Palmas da Lagos, dopo un viaggio di oltre 2.700 miglia nautiche. Dopo le cure verranno espulsi dalla Spagna perché ritenuti "clandestini" e non profughi. La foto scattata dai soccorritori ha, intanto, fatto il giro del mondo.

I tre migranti, trovati a bordo della petroliera nel porto di Las Palmas, mostravano sintomi di disidratazione e ipotermia e sono stati trasferiti in ospedali dell'isola per ricevere assistenza medica. Ma dopo una traversata di diversi giorni nascosti nel timone della nave mercantile dovranno lasciare l'isola, una volta dimessi dai sanitari: è quanto riferito dalla Delegazione del governo spagnolo alle Canarie.

Stando all'agenzia di stampa spagnola Efe, in termini legali, i tre superstiti non vengono considerati migranti come coloro che arrivano su barconi, bensì come "passeggeri clandestini" di una nave; motivo per cui, dopo esser stati assistiti per "disidratazione moderata", tutto il gruppo dovrà fare ritorno "al porto di origine", che dovrebbe essere Lagos, in Nigeria, senza possibilità di permanenza in territorio spagnolo e a carico del raccomandatario marittimo corrispondente.

Secondo le informazioni disponibili, la traversata della nave su cui si sono nascosti, il mercantile Alithini II è durata 11 giorni. "Il rischio è massimo, lo spazio in cui hanno viaggiato non è adatto per la presenza di una persona", ha spiegato Sofía Hernández, capo del centro di coordinamento del soccorso di salvataggio maritto di Las Palmas. "La disidratazione, un'onda, ipotermia... Ci sono molti rischi".

Sui tre protagonisti del pericoloso viaggio sono trapelate poche informazioni: secondo la Delegazione del governo spagnolo, si tratta di persone maggiorenni di nazionalità nigeriana. Il sito MarineTraffic ha ricostruito che la nave battente bandiera maltese è partita da Lagos, in Nigeria, il 17 novembre ed è arrivata a Las Palmas 28 novembre.

I precedenti - Non è la prima volta che vengono trovati clandestini sui timoni. L'agenzia Efe ricorda che almeno in altri due casi, in passato, migranti sono riusciti a raggiungere le Canarie attraverso questa pericolosa modalità di viaggio. Nel 2021 un ragazzo nigeriano di 14 anni è stato intervistato dal quotidiano spagnolo El Pais dopo essere sopravvissuto per due settimane nel timone di una nave. Anche lui era partito da Lagos.