Migranti, Tajani: "Italia e Germania per un'azione europea" | Baerbock: "Gli italiani salvano il 95% dei naufraghi"

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , rispondendo alla collega tedesca Annalena Baerbock durante il bilaterale organizzato a Berlino. Nel negoziato sul Patto per la migrazione , la parte tedesca ha sottolineato come "quasi il 95% delle persone salvate che arrivano in Italia vengano salvate dalle navi delle autorità italiane".

Tajani è tornato sul ruolo delle Ong, dopo la lettera del premier Meloni al cancelliere Scholz. "Nessuno fa la guerra alle Ong, però non possono essere una sorta di calamita per attrarre migranti irregolari che, guarda caso, vengono portati sempre e soltanto in Italia perché è il porto più vicino. Le navi delle Ong possono fare soccorso in mare, ma non si può trasformare l'Italia nel luogo dove tutte le Ong portano i migranti, anche perché non vogliono venire" ma vogliono raggiungere "altri Paesi europei". Per questo, ha sottolineato, serve una soluzione europea.

Baerbock: "Ong salveranno profughi finché non vi sarà un'operazione Ue" Per Baerbock, i "soccorsi civili" delle Organizzazioni non governative salveranno i migranti nel Mar Mediterraneo "finché" non vi sarà un'operazione Ue a tal fine, come è stata Mare Nostrum. "Noi tutti negli ultimi giorni abbiamo visto le immagini di Lampedusa, una situazione difficile. Fortunatamente il 95% persone delle persone vengono salvate dalle autorità statali grazie al grande lavoro della Guardia Costiera italiana alla quale siamo grati. Anche soccorritori volontari svolgono il loro lavoro per salvare vite nel Mediterraneo e il loro impegno trova il nostro supporto".