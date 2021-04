Strage di migranti in Libia, Sos Méditerranée: soli nel soccorso, nessun coordinamento

All'arrivo cosa vi siete trovati davanti? "Le condizioni meteo non erano buone, con onde alte fino a sei metri. Dopo 24 ore di inseguimento in mezzo alla bufera delle due imbarcazioni in difficoltà che erano state segnalate da Alarm Phone (la Ong che monitora gli Sos in mare, ndr), ci siamo trovati davanti un gommone distrutto sgonfio, quasi irriconoscibile. Sapevamo, sempre da Alarm Phone, che c'erano a bordo 100/130 persone perché nelle ore precedenti era arrivata l'allerta", aggiunge Porro, a bordo di Ocean Viking, la nave di ricerca e soccorso che ha tentato invano di soccorrere i naufraghi sui gommoni a est di Tripoli, a 60 miglia nord di Garabulli.

Qualcuno ha coordinato i soccorsi o da Tripoli o da Roma? "No, eravamo soli. Per fortuna quando è arrivato il Mayday - che crediamo essere stato inviato da parte di un aereo - con le coordinate del target, tre navi commerciali hanno cambiato rotta e si sono unite al salvataggio. E così ci siamo autorganizzati. Abbiamo fatto quello che i marinai devono fare: soccorso in mare", conclude.