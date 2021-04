Migranti, Sassoli: "Governi incapaci, diano poteri all'Ue"

"La vicenda è dolorosa, terribile e ferisce la nostra umanità". Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli sulla nuova tragedia dei migranti in mare. "Non si perda altro tempo e non si metta a rischio altra povera gente. I governi nazionali diano poteri e mandato all'Unione Europea per intervenire, salvare vite, realizzare corridoi umanitari e organizzare un'accoglienza obbligatoria", sottolinea Sassoli.