Migranti, Sos Mediterranee soccorre altre 72 persone: 223 a bordo

La Ocean Viking ha salvato 72 migranti a bordo di una barca di legno molto instabile e sovraccarica nella zona maltese della Sar. In totale sono 223 le persone messe al sicuro. Lo ha scritto in un tweet Sos Mediterranee. In un'altra operazione di soccorso, ha fatto sapere Alarm Phone, la guardia costiera di Malta ha recuperato altri 40 naufraghi in acque maltesi.