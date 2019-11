Migranti, Open Arms salva 73 persone al largo della Libia

Emergency: "A bordo molti minori in viaggio da soli" L'allarme era stato dato da Alarm Phone, che su Twitter scrive: "Siamo stati chiamati da circa 70 persone in difficoltà che erano fuggite da Zawiya, Libia, in barca. Abbiamo informato le autorità e Open Arms. Durante la notte, l'equipaggio della Ong ha trovato e salvato quelle persone. Siamo molto sollevati!". Emergency sottolinea invece che "a bordo ci sono tanti minori che stavano viaggiando completamente soli".