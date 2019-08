Migranti, Ocean Viking: "Non riporteremo mai le persone in Libia"

"Non riporteremo le persone in Libia in nessuna circostanza": è la risposta di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere al ministero dell'Interno , che in mattinata aveva sottolineato che "la Libia ha messo a disposizione un porto sicuro per la Ocean Viking". Le due Ong spiegano che "per il diritto internazionale né Tripoli né alcun altro porto in Libia sono porti sicuri e riportare le persone lì sarebbe una grave violazione".

A bordo 356 persone - A bordo della Ocean Viking ci sono in tutto 356 persone soccorse in mare nei giorni scorsi. La richiesta di un porto sicuro alla Libia, secondo quanto dicono le Ong, è stata fatta il 9 agosto dopo il primo soccorso "perché quella libica è l'autorità marittima di riferimento nell'area di ricerca e soccorso ed è a essa che va richiesto un porto sicuro". Ma ribadiscono che la Libia non è un porto sicuro e dunque la nave non andrà a Tripoli. "Restiamo in attesa dell'assegnazione di un porto che risponda ai requisiti del diritto internazionale", concludono le Ong.



Salvini: "Al lavoro per evitare lo sbarco" - Con questa spiegazione le Ong hanno replicato al Viminale che ha, appunto, indicato la Libia come porto sicuro per la Ocean Viking sottolinenado che l'indicazione di sbarcare a Tripoli che è stata data all'equipaggio dalla Guardia Costiera. A tal proposito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella mattinata di martedì ha twittato: "Al lavoro al Ministero da stamane per evitare lo sbarco di oltre 500 immigrati a bordo delle navi di due Ong, una francese e una spagnola. Per 350 di essi la Libia ha dato la disponibilità di un porto di sbarco, mentre per gli altri (quelli visitati dal milionario Richard Gere) l’indicazione che ho dato è il divieto di ingresso nelle nostre acque e l’invito a navigare in direzione Spagna".