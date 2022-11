Migranti Ocean Viking, la Francia: "L'Italia rispetti gli impegni Ue"

Martedì sera il premier Giorgia Meloni ha ringraziato la Francia per aver accettato di accogliere l'Ocean Viking e dei suoi 234 passeggeri migranti. "Ma i meccanismi diplomatici sono ancora in azione nel momento in cui vi parlo, quindi non posso andare oltre", ha tagliato corto Ve'ran. "Abbiamo ancora qualche ora di discussione e, in ogni caso, siamo ancora in questa fase", ha aggiunto, promettendo comunque che "nessuno lascerà che questa barca corra il minimo rischio, ovviamente per chi è a bordo".

"Di fronte al silenzio assordante dell'Italia", ieri la ong SOS Me'diterrane'e ha affermato di aver chiesto alla Francia di assegnare un porto sicuro all'Ocean Viking, che "dovrebbe arrivare in acque internazionali vicino alla Corsica il 10 novembre".