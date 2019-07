Migranti, la Ue deferisce l'Ungheria di Orban alla Corte di Giustizia

"Considerata la risposta non soddisfacente" da parte delle autorità di Budapest "la commissione ha inviato un avviso motivato a gennaio 2019 e dopo aver analizzato la risposta delle autorità ungheresi ha deciso di riferire l'Ungheria alla Corte", ha aggiunto la portavoce.



La Commissione europea inoltre ha deciso di aprire una nuova procedura di infrazione contro l'Ungheria per il rifiuto da parte delle autorità del Paese di dare cibo a persone in attesa di rimpatrio che si trovano nelle aree di transito ungheresi al confine con la Serbia. "Il soggiorno obbligatorio in queste zone non è conforme alla direttiva europea e il non rifornimento di alimenti non rispetta le disposizioni comprese nelle direttiva e nella carta dei diritti fondamentali Ue e ciò spiega il perché e' stato avviato" il primo passo della "procedura d'infrazione".