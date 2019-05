Migranti, Salvini in Ungheria: "Nuova Europa protegga le frontiere"

Visita di Matteo Salvini in Ungheria che, dopo aver sorvolato in elicottero la frontiera anti-migranti con la Serbia, ha incontrato il ministro dell'Interno ungherese. "Mi complimento per come l'Ungheria ha presidiato 600 km di confini chiudendoli: l'Italia ha una posizione identica. Confidiamo che la nuova Europa dal 27 maggio proteggerà le sue frontiere esterne per evitare che arrivino migliaia di migranti", ha detto il vicepremier.