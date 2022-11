Migranti, Francia: se l'Italia non accoglie navi niente ricollocamenti

Sulla questione migranti, la Francia avverte l'Italia.

"Se Roma non prende le navi e non accetta la legge del mare e del porto più sicuro, non c'è motivo che i Paesi che fanno i ricollocamenti siano Francia e Germania", ha sottolineato il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, al Consiglio straordinario dei ministri europei degli Interni a Bruxelles dedicato all'immigrazione.