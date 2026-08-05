Marocco, 25 incriminati per il traffico di migranti verso Ceuta

La procura di Tetouan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta, durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni pubblici.