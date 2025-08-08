"Arriva un gommone di migranti", ma erano canottieri: gaffe social di un deputato inglese

La foto pubblicata su X dal parlamentare Rupert Lowe non ritraeva irregolari in avvicinamento alla costa, ma un gruppo di sportivi impegnato in un evento di beneficenza contro la Sla. Lui: "Scusate, falso allarme"
© X
Ha pubblicato sul suo account X la foto di una barca vicino alle turbine eoliche al largo della contea di Norfolk, scrivendo: "Ecco un gommone (di migranti, ndr) che sta arrivando a Great Yarmouth, proprio in questo istante". Peccato che sull'imbarcazione non c'erano irregolari, ma un team di canottieri impegnati in un evento benefico contro la Sla. L'autore dell'imbarazzante errore è il deputato indipendente britannico Rupert Lowe, che ha dovuto fare mea culpa.
"Ecco un gommone che sta arrivando a Great Yarmouth, proprio in questo istante. Le autorità sono state allertate, sto procedendo con urgenza. Se si tratta di migranti illegali, userò tutti gli strumenti a mia disposizione per garantire che questi individui vengano espulsi", ha scritto Lowe sul suo account X a corredo della foto. "Basta così. La Gran Bretagna ha bisogno di espulsioni di massa, subito", ha aggiunto. In realtà, come riporta la Bbc, la guardia costiera britannica ha accertato che su quel gommone c'era un gruppo di canottieri che stava percorrendo 1.600 chilometri da Land's End (Cornovaglia) a John O'Groats (Scozia) per raccogliere fondi contro la Sclerosi laterale amiotrofica.
Dopo la gaffe, Lowe ha ritrattato: "Buone notizie, falso allarme! L'imbarcazione sconosciuta era la Charity Rowers, per fortuna. Come incoraggiamento all'equipaggio, donerò 1.000 sterline alla loro associazione benefica, che raccoglie fondi per la Sla". Poi ha aggiunto, quasi giustificandosi: "Abbiamo ricevuto un numero enorme di segnalazioni da parte degli elettori. Dunque, non mi devo scusare per essere stato attento alle preoccupazioni dei miei elettori. Quella dei migranti irregolari è una crisi nazionale". Infine, con ironia: "Non ci sarà alcuna espulsione di massa per i canottieri impegnati nell'evento di beneficenza, ma al contrario ne abbiamo decisamente bisogno per i migranti illegali!". Una risposta che ha scatenato ulteriori critiche degli utenti social.
