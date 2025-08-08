"Arriva un gommone di migranti", ma erano canottieri: gaffe social di un deputato inglese

"Ecco un gommone che sta arrivando a Great Yarmouth, proprio in questo istante. Le autorità sono state allertate, sto procedendo con urgenza. Se si tratta di migranti illegali, userò tutti gli strumenti a mia disposizione per garantire che questi individui vengano espulsi", ha scritto Lowe sul suo account X a corredo della foto. "Basta così. La Gran Bretagna ha bisogno di espulsioni di massa, subito", ha aggiunto. In realtà, come riporta la Bbc, la guardia costiera britannica ha accertato che su quel gommone c'era un gruppo di canottieri che stava percorrendo 1.600 chilometri da Land's End (Cornovaglia) a John O'Groats (Scozia) per raccogliere fondi contro la Sclerosi laterale amiotrofica.