Migranti, approdata in Spagna nave Ong Open Arms: 310 a bordo

Oltre che a Roma e a La Valletta, la richiesta di attracco era stata inviata anche a Libia, Francia e Tunisia che però non hanno mai risposto. Sabato un neonato e sua madre erano stati trasportati in elicottero a Malta, mentre un bambino di 14 anni affetto da una grave infezione della pelle era stato portato a Lampedusa.



Si tratta della prima volta da agosto in cui la Spagna acconsente all'approdo di una nave di una Ong con a bordo migranti.



L'annuncio della Ong su Twitter - "Buongiorno, l'OpenArms, già nella baia, si dirige verso il luogo di attracco dell'unico porto sicuro disponibile nel Mediterraneo. Missione compiuta", ha scritto su Twitter il fondatore dell'Ong, Oscar Camps.