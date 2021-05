Migranti, Alarm phone: in 95 su barca in difficoltà nel Mediterraneo

"Novantacinque persone sono in urgente emergenza in acque internazionali". La denuncia arriva da Alarm Phone, che su Twitter spiega che il motore dell'imbarcazione "non funziona e c'è una tempesta in arrivo. Devono essere salvati immediatamente". L'organizzazione, che raccoglie chiamate di soccorso dal Mediterraneo, lancia quindi un appello alla guardia costiera italiana e alle forze armate maltesi "prima che sia di nuovo troppo tardi".