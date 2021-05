Migranti, l'appello di Sos Mediterranee: "L'Europa non rimanga inerte"

ansa

"L'Europa non può più rimanere inerte di fronte ai ricorrenti naufragi mentre sostiene consapevolmente un sistema di abusi indicibili sostenendo i rimpatri forzati in Libia". Lo dice in una nota Sos Mediterranee. L'Ong ha poi evidenziato: "Il fatto è che le persone intrappolate in mare non possono salvarsi da sole. Il salvataggio richiede l'intervento umano. Questo è ciò che noi, come soccorritori, chiediamo ancora una volta all'Europa".