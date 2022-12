Midterm Usa, i democratici conquistano il 51° seggio al ballottaggio in Georgia

Il partito di Joe Biden ha vinto un nuovo seggio al Senato Usa con la vittoria del democratico Raphael Warnock al ballottaggio in Georgia nelle elezioni di medio termine. Il senatore in carica ha sconfitto il repubblicano Herschel Walker , protetto dell'ex presidente americano Donald Trump . La vittoria conferma la risicata maggioranza democratica alla Camera alta del Congresso (51-49). Warnock, che ha ottenuto il 51,3% delle preferenze contro il 48,7% dello sfidante, è il primo senatore nero in questo Stato del profondo sud degli Stati Uniti.

Midterm Usa 2022, da Maura Healey a Wes Moore: "prime volte" e risultati storici Quelle del 2022 sono elezioni di Midterm di diversi risultati storici. Le elezioni di alcuni candidati al Congresso o come governatori di determinati Stati rappresentano "prime volte" che entrano dirette nella storia degli Usa Ansa 1 di 8 Alla guida del Massachusetts è stata eletta Maura Healey, prima donna e prima candidata apertamente omosessuale alle redini dello Stato. Healey fa doppiamente la storia perché avrà un'altra donna come vice, Kim Driscoll Ansa 2 di 8 Il 44enne Wes Moore sarà il primo governatore afroamericano del Maryland, avendo sconfitto il candidato Dan Cox, spalleggiato da Donald Trump Afp 3 di 8 Il democratico James Roesener è diventato il primo uomo transgender a essere eletto alla Camera per il New Hampshire. In passato erano state elette delle donne transgender e al momento ci sono otto deputati trans in tutti gli Stati Uniti Victory Fund 4 di 8 Alla Camera entra il 25enne democratico Maxwell Alejandro Frost, primo esponente della "generazione Z" (i nati tra il 1996 e il 2012, ndr). Esponente del movimento contro le "armi facili" March Our Lives, Frost ha vinto contro il repubblicano Calvin Wimbish Instagram 5 di 8 La repubblicana Katie Britt è stata eletta al Senato in Alabama, la prima donna a raggiungere questo traguardo nello Stato del Sud. Britt prende il posto del repubblicano Richard Shelby, del quale era assistente Afp 6 di 8 Il repubblicano Markwayne Mullin sarà il primo senatore discendente di una famiglia di nativi americani in Oklahoma in quasi cento anni. L'unico precedente è rappresentato da Robert Owen dal 1907 al 1925 Afp 7 di 8 Il repubblicano JD Vance, celebre per il libro divenuto poi un film su Netflix "Hillbilly Elegy", ha vinto in Ohio conquistando un seggio in Senato contro il dem Tim Rian. Identificato come un "never Trumper" ("mai con Trump"), Vance ha cambiato idea Afp 8 di 8

Warnock esulta: "Il popolo ha parlato" - Il numero di votanti solo martedì ha raggiunto 1,4 milioni, registrando "un'affluenza record su tutta la linea". Un numero record di 1,9 milioni di abitanti della Georgia aveva già votato anticipatamente o per posta. "È un onore per me pronunciare le quattro parole più potenti mai pronunciate in un democrazia: il popolo ha parlato", ha detto Warnock davanti ai suoi sostenitori, dopo avere avuto conferma della vittoria.

Chi è Raphael Warnock - Il 53enne predicatore battista, la cui chiesa di Atlanta era un tempo guidata dal leader dei diritti civili Martin Luther King, ha ringraziato in modo speciale sua madre, cresciuta negli Anni Cinquanta "raccogliendo il cotone di qualcun altro" in Georgia. Quindi ha aggiunto. "Io sono la Georgia. Sono un esempio e un'iterazione della sua storia, del suo dolore e della sua promessa, della sua brutalità e delle sue possibilità. Ma poiché questa è l'America, perché abbiamo sempre un percorso per rendere il nostro Paese più grande, qui siamo uniti. Grazie Giorgia".

La campagna elettorale tra insulti e temi come l'aborto - Warnock e Walker hanno svolto un’intensissima campagna elettorale, carica anche di insulti. Il tutto nonostante la maggioranza al Senato fosse già praticamente determinata, coi democratici che avevano già strappato ai repubblicani il seggio della Pennsylvania, raggiungendo i 50 seggi. L'aborto è stato uno dei temi forti della campagna. Walker, che vorrebbe un divieto nazionale, è stato impegnato a negare le imbarazzanti accuse di due sue ex compagne secondo le quali avrebbe incoraggiato e pagato per interrompere le loro gravidanze. Warnock chiede invece uno statuto federale che affermi il diritto delle donne all'aborto.

Le congratulazioni di Joe Biden - Joe Biden ha chiamato Warnock per congratularsi con lui, descrivendo la sua vittoria come una sconfitta dell'estremismo repubblicano e della filosofia "Make America Great Again" di Donald Trump. "Gli elettori della Georgia si sono battuti per la nostra democrazia e, cosa più importante, hanno rimandato un brav'uomo al Senato", ha dichiarato il presidente su Twitter.

Il commento dello sconfitto - Walker ha ammesso la sconfitta, riconoscendo che la sua campagna non è stata all'altezza ed esprimendo gratitudine alla sua squadra. Il repubblicano ha ringraziato esplicitamente i funzionari elettorali che hanno assicurato che il ballottaggio fosse gestito in modo efficace, reprimendo le preoccupazioni che potesse rifiutarsi di accettare il risultato. "Non voglio che nessuno di voi smetta di credere nell'America", ha detto Walker ai sostenitori. "Voglio che voi crediate nell'America e continuate a credere nella costituzione e nei nostri funzionari eletti... Votate sempre, sempre, qualunque cosa accada".