Midterm, altro schiaffo a Trump: rieletta la senatrice che ne chiese le dimissioni

La senatrice repubblicana dell'Alaska Lisa Murkowski ha ottenuto la rielezione contro la rivale Kelly Tshibaka , sostenuta dall'ex presidente, con il 53,7% contro il 46,3%. Murkowsky era stata la prima senatrice del Gop a chiedere le dimissioni dell'allora capo della Casa Bianca dopo l'assalto a Capitol Hill e aveva votato a favore del suo impeachment , suscitando le ire del tycoon. I risultati sono arrivati in questo periodo perché l'Alaska ha tenuto le elezioni di metà mandato con un nuovo sistema di voto , che ridistribuisce le preferenze degli ultimi arrivati.

Sconfitta una senatrice sostenuta da Trump - Il voto di Midterm si conferma indigesto a Trump anche per la vittoria della democratica Mary Peltola, che conquista un seggio alla Camera sempre in Alaska battendo l'ex governatrice dello Stato e l'ex candidata a vice presidente (con John McCain) Sarah Palin. Peltola aveva già sbaragliato Palin per lo stesso seggio nelle suppletive di agosto, quando era diventata la prima nativa dell'Alaska al Congresso.