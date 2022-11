Nancy Pelosi perde il ruolo di speaker della Camera e annuncia: "Non mi ricandiderò a leader dem"

Alla fine del suo mandato come speaker della Camera, Nancy Pelosi ha annunciato che non si ricandiderà al ruolo di leader della minoranza democratica nella nuova Camera.

"Continuerò a servire il grande Stato della California e la gente di San Francisco ma non mi ripresenterò per il ruolo di leader dei democratici alla Camera", ha detto in aula commossa. Il suo annuncio arriva il giorno dopo che il controllo della Camera è passato ai repubblicani quattro anni dopo l'ultima volta.