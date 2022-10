Nancy Pelosi, il marito della speaker della Camera Usa aggredito in casa

Paul Pelosi, marito di Nancy Pelosi, è stato aggredito con un martello da un uomo entrato nell'abitazione della coppia a San Francisco.

La speaker della Camera statunitense non era in casa al momento dell'attacco. "Un aggressore ha fatto irruzione nella residenza dei Pelosi a San Francisco e ha aggredito violentemente Paul Pelosi - ha raccontato il portavoce della speaker, Drew Hammil -. L'aggressore, il 42enne David Depape, è in custodia e la motivazione dell'attacco è sotto inchiesta". "Dov'è Nancy?", ha gridato al marito della Pelosi prima di colpirlo.