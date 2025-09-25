Libia, oltre tremila dollari grazie a un meteorite: il mercato nero cresce sui social

Abdul Hamid al-Fituri stava portando le pecore al pascolo a Tocra, nel nord-est della Libia, quando si è imbattuto in una pietra che aveva un aspetto insolito. Questa era nera, con una consistenza liscia e setosa, presentava strane sporgenze, dei fori e pesava 9 kg. Il pastore, incuriosito dalla sua scoperta, si è messo a cercare su Internet. "Ho scoperto che si trattava di un meteorite, valutato migliaia di dollari e che poteva essere venduto tramite Facebook", ha raccontato al-Fituri. La pietra "spaziale" ha ricevuto diverse offerte sul gruppo Facebook "Vendere meteoriti in Libia" e alla fine è stata venduta - legalmente - per 3.300 dollari. La Libia è uno dei posti con la maggior concentrazione di meteoriti: ne sono stati ritrovati 1.200.