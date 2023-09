New York Times: "Meta valuta account Facebook e Instagram a pagamento in Ue"

Meta intende comunque continuare a offrire la versione gratuita con pubblicità di Facebook e Instagram in Europa, aggiunge il New York Times precisando come al momento non è chiaro quanto un'eventuale versione a pagamento potrebbe costare.

Account a pagamento? Ecco perché

Per quasi 20 anni il core business di Meta è stato centrato nell'offrire servizi gratuiti di social network agli utenti e nel vendere spazi pubblicitari alle aziende che volevano raggiungere un determinato pubblico. L'offerta di un servizio a pagamento - prosegue il New York Times - sarebbe uno degli esempi più tangibili, prosegue il quotidiano, di come le società devono rivedere i loro prodotti per soddisfare le regole sulla privacy e altre norme governative, in particolare in Unione europea.