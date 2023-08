Elon Musk risponde al ministro Sangiuliano: "Niente combattimento in Italia, Zuckerberg ha rifiutato l'offerta"

La risposta di Musk a Sangiuliano

"Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia" ha scritto Musk su X. Aggiungendo poi: "Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la UFC a organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere". Parole che non lasciano dubbi: il combattimento che il ministro Sangiuliano aveva descritto come "un grande evento di evocazione storica", e per il quale tante città italiane si erano offerte come location, non si svolgerà in Italia. E non è escluso, a questo punto, che non ci sarà nessuno scontro Musk/Zuckerberg.