Elon Musk e Mark Zuckerberg "invitati dal governo italiano a combattere al Colosseo": arriva la smentita

La battaglia tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si svolgerà al Colosseo? Secondo il sito americano Tmz Sports "il ministro della Cultura ha contattato Zuckerberg qualche giorno fa per mettere in scena quello che potrebbe essere il più grande combattimento nella storia del mondo nell'arena più leggendaria della storia".

Nel suo articolo, Tmz ha anche specificato che sia a Musk che a Zuckerberg entusiasmava l'idea che si svolgesse al Colosseo e che "lo staff di Zuckerberg ha inoltrato l'invito a Dana White, presidente dell'UFC (l'Ultimate Fighting Championship, la più importante organizzazione globale che organizza gare di MMA, ndr) che a sua volta ha contattato il ministro Sangiuliano". "Da parte nostra nessuna proposta di ospitare l'incontro", ha però detto il ministero della Cultura al Corriere.

La sfida lanciata da Musk - Una settimana fa, Musk aveva risposto a un tweet in cui si diceva che Meta si sta preparando a rilasciare un nuovo rivale di Twitter chiamato "Threads". Il patron di Twitter aveva lanciato una frecciatina sul fatto che il mondo sta diventando "esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza altre opzioni". Successivamente, un utente di Twitter aveva scherzosamente avvertito Musk dell'allenamento di Zuckerberg nel jiu jitsu. "Sono pronto a fare un incontro in gabbia se lui lo è", aveva quindi scritto Musk. Zuckerberg, amministratore delegato della società madre di Facebook e Instagram, Meta Platforms, aveva subito risposto dando l'idea di aver accettato la proposta di Musk. "Mandami la posizione", aveva scritto in una storia di Instagram che mostrava uno screenshot del tweet di Musk insieme alla risposta di un altro utente che esortava il proprietario di Twitter a "iniziare l'allenamento".

Zuckerberg è addestrato nelle arti marziali miste. Il mese scorso il fondatore di Facebook aveva scritto di aver completato il suo primo torneo di jiu jitsu. In risposta alla richiesta di Zuckerberg di indicare un luogo, Musk aveva proposto l'ottagono di Las Vegas. Aveva poi scherzato sulle sue abilità di combattimento e sulla sua routine di allenamento. "Ho una mossa fantastica che chiamo 'Il tricheco', in cui mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla", aveva scritto Musk, che nel corso della sua vita ha praticato Kyokushin karate, taekwondo, judo e anche jiu-jitsu brasiliano.