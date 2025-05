Messico, 17 familiari di El Chapo si consegnano alle autorità Usa

Chaparro ha pubblicato sul social le immagini in cui si vedono i 17 parenti di El Chapo con le valigie in attesa di consegnarsi all'Fbi. Il sei maggio scorso Ovidio Guzmán López ha raggiunto un accordo con le autorità Usa per dichiararsi colpevole di vari reati di traffico di droga davanti ad un giudice federale di Chicago.