Messico, fiamme in centro migranti: almeno 39 morti

In Messico è di almeno 39 morti il bilancio dell'incendio che ha colpito un centro per migranti a Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti.

Lo ha reso noto in un comunicato lo Stato di Chihuahua. Secondo le autorità l'incendio si è sviluppato nell'ufficio dell'Istituto Nazionale per le Migrazioni (INM) dopo che le autorità avevano fermato circa 71 migranti nelle strade della città e li avevano portati nel centro. La nazionalità delle vittime non è stata resa nota.