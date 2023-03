Messico, uccide 8 persone: arrestato un 14enne, soprannominato "El Chapito"

Uccisi mentre preparavano una festa di compleanno

Le vittime stavano organizzando una festa di compleanno in casa al momento dell'attacco, in cui anche sette persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Ancora non si conosce il motivo degli omicidi, ma le bande di narcotrafficanti messicani spesso sono coinvolte in sequestri di persona e omicidi a contratto.